Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов

Граждан беспокоят рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус и затягивание с результатами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

Он поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой держать вопрос на контроле.

Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания COVID-19.