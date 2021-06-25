Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов

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Граждан беспокоят рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус и затягивание с результатами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

Он поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой держать вопрос на контроле.

Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания COVID-19. 

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