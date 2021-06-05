В Минздраве сообщили о начале производства нового лекарства от COVID-19

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о начале производства противокоронавирусного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших COVID-19.

«Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус», — рассказал Мурашко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как уточнил министр, данное лекарство является «наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой».

1 апреля Минздрав России одобрил применение «КОВИД-глобулина» — первого в мире зарегистрированного лекарственного препарата специфического антиковидного иммуноглобулина — для пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. 

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