Мишустин поручил выделить из резервного фонда средства на лекарства от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусом. Соответствующая информация опубликована на сайте российского кабмина.

«Минфину и Минздраву также поручено обеспечить выделение средств из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для больных с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о начале производства противокоронавирусного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших COVID-19.