Бастрыкин поручил доложить обстоятельства крушения Ан-26 на Камчатке
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Отмечается, что на оперативном совещании был заслушан доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте.
«Глава ведомства поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС опубликовало видео с места ЧП.
6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, по предварительной информации, все они погибли.
СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.