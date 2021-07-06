Бастрыкин поручил доложить обстоятельства крушения Ан-26 на Камчатке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить все обстоятельства крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на оперативном совещании был заслушан доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте.

«Глава ведомства поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС опубликовало видео с места ЧП.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, по предварительной информации, все они погибли.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.