Опубликовано видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

МЧС России опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-26 на Камчатке.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, по предварительной информации, все они погибли.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что место крушения находится в 5 км севернее посёлка Палана. По его словам, основная часть упавшего Ан-26 находится в воде, туда доставят водолазов.