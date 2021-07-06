На место крушения Ан-26 на Камчатке доставят водолазов

Основная часть упавшего на Камчатке самолёта Ан-26 находится в воде, на место крушения доставят водолазов, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он отметил, что место крушения находится в 5 км севернее посёлка Палана.

«Вероятно, самолёт при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на этой сопке, а основная часть самолёта — в воде. Само место труднодоступное, туда не может приземлиться вертолёт», — говорится в сообщении губернатора.

Из-за высоких волн поисковая операция приостановлена, её планируют возобновить утром.

«Планируем также доставить к месту крушения водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности, чтобы обследовать место трагедии», — добавил Солодов.

Ранее в санитарной авиации Камчатского края сообщили, что, по предварительной информации, в результате крушения самолёта Ан-26 погибли 28 человек.

СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования. Также Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, командир разбившегося самолёта налетал 3340 часов, 2885 из них — на самолётах типа Ан-26.