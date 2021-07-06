МАК создал комиссию по расследованию крушения Ан-26 на Камчатке

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Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы пассажирского самолёта Ан-26 компании «Камчатское авиационное предприятие».
МАК создал комиссию по расследованию крушения Ан-26 на Камчатке
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.

В сообщении говорится, что, по имеющейся информации, на борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — заявили в МАК.

Ранее в санитарной авиации Камчатского края сообщили, что, по предварительной информации, в результате крушения самолёта Ан-26 погибли 28 человек

СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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