МАК создал комиссию по расследованию крушения Ан-26 на Камчатке
- © РИА Новости / МЧС РФ
Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.
В сообщении говорится, что, по имеющейся информации, на борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — заявили в МАК.
Ранее в санитарной авиации Камчатского края сообщили, что, по предварительной информации, в результате крушения самолёта Ан-26 погибли 28 человек.
СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.