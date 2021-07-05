Врач рассказал об особенностях ревакцинации

Короткая ссылка
Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал об особенностях ревакцинации.
Врач рассказал об особенностях ревакцинации
  • Reuters

«Ревакцинания в разы повышает антивирусную защиту. Достаточно однократной дозы вакцины, но той, которая хорошо стимулирует иммунитет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Кроме того, как отметил Тимаков, по тесту, который одобрен ВОЗ, уровень антител должен быть более 800, чтобы как-то защититься от британского штамма.

«От индийского — мы ещё не знаем. Играют роль активность клеточного иммунитета и тренировка иммунитета», — добавил эксперт.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить