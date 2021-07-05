Врач рассказал об особенностях ревакцинации
- Reuters
«Ревакцинания в разы повышает антивирусную защиту. Достаточно однократной дозы вакцины, но той, которая хорошо стимулирует иммунитет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Кроме того, как отметил Тимаков, по тесту, который одобрен ВОЗ, уровень антител должен быть более 800, чтобы как-то защититься от британского штамма.
«От индийского — мы ещё не знаем. Играют роль активность клеточного иммунитета и тренировка иммунитета», — добавил эксперт.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.