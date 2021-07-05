Врач рассказал об особенностях ревакцинации

Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал об особенностях ревакцинации.

«Ревакцинания в разы повышает антивирусную защиту. Достаточно однократной дозы вакцины, но той, которая хорошо стимулирует иммунитет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Кроме того, как отметил Тимаков, по тесту, который одобрен ВОЗ, уровень антител должен быть более 800, чтобы как-то защититься от британского штамма.

«От индийского — мы ещё не знаем. Играют роль активность клеточного иммунитета и тренировка иммунитета», — добавил эксперт.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.