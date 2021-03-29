Иммунолог дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.
Иммунолог дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«Если мы хотим получить хороший эффект от проведения вакцинации, то в этот период следует вести более здоровый образ жизни. Исключить все вредные привычки», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, в таком случае это может дать более высокий эффект образования защитных антител и других иммунных реакций, а также снизить развитие каких-либо побочных реакций.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить