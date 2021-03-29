Иммунолог дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19

Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

«Если мы хотим получить хороший эффект от проведения вакцинации, то в этот период следует вести более здоровый образ жизни. Исключить все вредные привычки», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, в таком случае это может дать более высокий эффект образования защитных антител и других иммунных реакций, а также снизить развитие каких-либо побочных реакций.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.