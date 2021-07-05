Врач рассказала, для кого опасна малина

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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.
Врач рассказала, для кого опасна малина
  • Pixabay

В беседе с ФАН она уточнила, что речь прежде всего идёт о людях, страдающих аллергией.

«Аллергия на малину бывает не только в детстве. Взрослые люди, как правило, уже знают, есть ли у них истинная аллергия, поэтому стараются такие ягоды не есть. Кроме того, бывает, что уже в зрелом возрасте у человека, который съедает очень много малины, может быть проявление аллергии, поэтому лучше всего потреблять её небольшими порциями, не более одного стакана. А ещё лучше разделить этот объём на два раза», — сказала Соломатина.

Также специалист добавила, что людям с нарушением свёртываемости крови тоже нужно ограничить употребление этих ягод.

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