Диетолог рассказала об опасности арбузной диеты

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какой вред для организма несёт арбузная диета.

Питаться только арбузом вредно из-за содержания в нём большого количества природных сахаров. Помимо этого, при такой диете организм не получает целый ряд полезных веществ, рассказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

«После употребления арбуза всегда хочется пить, так как он содержит большое количество воды и сахаров. Если у человека есть проблемы с почками, это может вызвать отёки. В результате человек будет выглядеть ещё полнее», — отметила специалист.

Арбуз также противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом или ожирением.

Писарева отметила, что слишком долгое соблюдение любой монодиеты может привести к авитаминозу.

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