Кремль обратится в МВД из-за нападения на активиста в Тамбовской области

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратится в Министерство внутренних дел в связи с сообщениями о нападении в Тамбовской области на активиста, который просил президента не допустить строительства мусорного полигона в регионе.
Кремль обратится в МВД из-за нападения на активиста в Тамбовской области
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, активист Роман Герасимов вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета ранее записал видео для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что на активиста Герасимова возле дома в селе Березовка напали трое неизвестных и нанесли ему ножевые ранения.

«Мы действительно видели эти сообщения. И, конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле», — рассказал Песков.

Он объяснил, что в Кремле проводят анализ информации об угрозах тем, кто обратился к президенту с жалобой в рамках прямой линии.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 30 июня. Она продлилась более трёх часов, глава государства успел ответить на 68 вопросов.

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