Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась более трёх часов, за это время глава государства успел ответить на 68 вопросов.

Как отмечает РИА Новости, прямая линия с российским лидером продлилась 3 часа 42 минуты.

Мероприятие началось в 12:07 мск, когда президент вошёл в зал. Всего поступило почти 2,2 млн обращений.

Уточняется, что Путин ответил всего на 68 вопросов.

В ходе прямой линии российский президент ответил на вопросы, касающиеся различных тем: коронавируса, социальной сферы, газификации, экологии, интернета, экономики, отношений с США, Украины и других.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о DDoS-атаках на прямую линию с Путиным.