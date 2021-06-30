Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты
- Reuters
Как отмечает РИА Новости, прямая линия с российским лидером продлилась 3 часа 42 минуты.
Мероприятие началось в 12:07 мск, когда президент вошёл в зал. Всего поступило почти 2,2 млн обращений.
Уточняется, что Путин ответил всего на 68 вопросов.
В ходе прямой линии российский президент ответил на вопросы, касающиеся различных тем: коронавируса, социальной сферы, газификации, экологии, интернета, экономики, отношений с США, Украины и других.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о DDoS-атаках на прямую линию с Путиным.