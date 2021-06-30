Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась более трёх часов, за это время глава государства успел ответить на 68 вопросов.
Прямая линия с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты
  • Reuters

Как отмечает РИА Новости, прямая линия с российским лидером продлилась 3 часа 42 минуты.

Мероприятие началось в 12:07 мск, когда президент вошёл в зал. Всего поступило почти 2,2 млн обращений.

Уточняется, что Путин ответил всего на 68 вопросов.

В ходе прямой линии российский президент ответил на вопросы, касающиеся различных тем: коронавируса, социальной сферы, газификации, экологии, интернета, экономики, отношений с США, Украины и других.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о DDoS-атаках на прямую линию с Путиным.

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