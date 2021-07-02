Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения случаев COVID-19 в России
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«При этом новый подъём заболеваемости ожидается уже в сентябре», — приводит ТАСС его слова.
Исаев отметил, что следующая волна коронавируса также станет показательной относительно эффекта обязательной вакцинации отдельных групп населения.
«Полагаю, что эффект вакцинации мы увидим в сентябре во время четвертой волны», — заключил эксперт.
Ранее врач назвал категории менее подверженных коронавирусу людей.
Ранее в ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса.