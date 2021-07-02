Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения случаев COVID-19 в России

Текущая волна коронавирусной инфекции может пойти на спад к середине июля, заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«При этом новый подъём заболеваемости ожидается уже в сентябре», — приводит ТАСС его слова.

Исаев отметил, что следующая волна коронавируса также станет показательной относительно эффекта обязательной вакцинации отдельных групп населения.

«Полагаю, что эффект вакцинации мы увидим в сентябре во время четвертой волны», — заключил эксперт.

Ранее врач назвал категории менее подверженных коронавирусу людей.

Ранее в ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса.