Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения случаев COVID-19 в России

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Текущая волна коронавирусной инфекции может пойти на спад к середине июля, заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения случаев COVID-19 в России
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«При этом новый подъём заболеваемости ожидается уже в сентябре», — приводит ТАСС его слова. 

Исаев отметил, что следующая волна коронавируса также станет показательной относительно эффекта обязательной вакцинации отдельных групп населения.

«Полагаю, что эффект вакцинации мы увидим в сентябре во время четвертой волны», — заключил эксперт.

Ранее врач назвал категории менее подверженных коронавирусу людей.

Ранее в ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса.

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