В ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявила, что специалисты ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены.
В ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, она отметила, что пока имеются данные лишь о возможности «смешения» вакцин Pfizer и AstraZeneca.

«Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли такое применение безопасно», — заявила она.

Вместе с этим представитель ВОЗ добавила, что соответствующие исследования продолжаются.

«На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз», — заключила О’Брайен.

Ранее в ВОЗ высказались о необходимости вакцинации от COVID-19 при наличии антител.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить