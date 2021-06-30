В ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса
- Reuters
Как сообщает ТАСС, она отметила, что пока имеются данные лишь о возможности «смешения» вакцин Pfizer и AstraZeneca.
«Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли такое применение безопасно», — заявила она.
Вместе с этим представитель ВОЗ добавила, что соответствующие исследования продолжаются.
«На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз», — заключила О’Брайен.
Ранее в ВОЗ высказались о необходимости вакцинации от COVID-19 при наличии антител.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.