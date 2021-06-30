В ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявила, что специалисты ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены.

Как сообщает ТАСС, она отметила, что пока имеются данные лишь о возможности «смешения» вакцин Pfizer и AstraZeneca.

«Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли такое применение безопасно», — заявила она.

Вместе с этим представитель ВОЗ добавила, что соответствующие исследования продолжаются.

«На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз», — заключила О’Брайен.

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