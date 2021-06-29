В ВОЗ высказались о необходимости вакцинации от COVID-19 при наличии антител

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называют вакцинацию лучшим способом достижения иммунитета и заявляют о безопасности прививки при любом уровне антител.
В ВОЗ высказались о необходимости вакцинации от COVID-19 при наличии антител
  • Reuters

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определённых антител в обычных тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — цитирует РБК официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

По её словам, вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

Она также заявила, что вакцинация не навредит человеку при любом уровне титров антител.

Ранее руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко рассказал о принципе формирования коллективного иммунитета к COVID-19.

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