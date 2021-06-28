Врач рассказал о принципе формирования коллективного иммунитета к COVID-19
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- РИА Новости
«В случае с коронавирусной инфекцией необходимо порядка 60—70% иммунизированных, причём желательно достичь этого уровня как можно скорее», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, это достигается за счёт переболевших коронавирусом и за счёт вакцинации.
Как добавил Василенко, недостаток естественного способа — повышение вирусной нагрузки, с которой может столкнуться другой человек.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.