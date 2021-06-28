Врач рассказал о принципе формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко рассказал о принципе формирования коллективного иммунитета к COVID-19.

«В случае с коронавирусной инфекцией необходимо порядка 60—70% иммунизированных, причём желательно достичь этого уровня как можно скорее», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это достигается за счёт переболевших коронавирусом и за счёт вакцинации.

Как добавил Василенко, недостаток естественного способа — повышение вирусной нагрузки, с которой может столкнуться другой человек.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.