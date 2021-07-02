Врач назвал категории менее подверженных инфицированию COVID-19 людей

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов в беседе с РИА Новости назвал категорию пациентов, которые реже заболевают коронавирусом.

«С самого начала (пандемии. — RT) появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — передаёт РИА Новости заявление Хаитова.

Он отметил, что у ученых есть несколько предположений, с чем это связано. Однако все они требуют подтверждения.

Хаитов подчеркнул, что по данным зарубежных специалистов, для больных аллергической бронхиальной астмой, коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения заболевания.

Ранее в ВОЗ дали рекомендации по вакцинации от коронавируса.

В США ранее сообщили о новом способе инфицирования коронавирусом.