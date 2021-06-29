В США сообщили о новом способе инфицирования коронавирусом

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Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета нашли альтернативный вариант проникновения коронавируса в клетки: чтобы попасть в организм, вирусу не всегда требуются рецепторы ACE2. Соответствующая информация приводится на сайте учреждения.

Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент) для того, чтобы попасть в организм человека.

«Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути инфицирования организма», — говорится в сообщении.

Авторы исследования отмечают, что большинство учёных работают с клетками почек приматов, однако в новом исследовании использованы клетки лёгких человека, в том числе раковые, у которых нет ACE2.

Как уточняется, данные клетки также оказались восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории.

Ранее сообщалось, что обнаруженная в Индии разновидность коронавируса «дельта плюс» обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности.

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