В США сообщили о новом способе инфицирования коронавирусом
Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент) для того, чтобы попасть в организм человека.
«Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути инфицирования организма», — говорится в сообщении.
Авторы исследования отмечают, что большинство учёных работают с клетками почек приматов, однако в новом исследовании использованы клетки лёгких человека, в том числе раковые, у которых нет ACE2.
Как уточняется, данные клетки также оказались восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории.
Ранее сообщалось, что обнаруженная в Индии разновидность коронавируса «дельта плюс» обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности.