Врачи выписали ещё двоих пострадавших в авиакатастрофе в Кузбассе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.
«Двоих выписали сегодня, осталось три в реанимации и четыре в общем (отделении. — RT), — сказал он.
В понедельник, 28 июня, из медучреждений Кузбасса были выписаны три человека.
Крушение самолёта, на борту которого находились спортсмены-парашютисты, произошло в Кемеровской области. В результате жёсткой посадки погибли четыре человека, ещё 17 пострадали. Военная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.