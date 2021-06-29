Врачи выписали ещё двоих пострадавших в авиакатастрофе в Кузбассе

Медики выписали из больницы ещё двоих пострадавших при крушении самолёта L-410 в Кемеровской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.

«Двоих выписали сегодня, осталось три в реанимации и четыре в общем (отделении. — RT), — сказал он.

В понедельник, 28 июня, из медучреждений Кузбасса были выписаны три человека.

Крушение самолёта, на борту которого находились спортсмены-парашютисты, произошло в Кемеровской области. В результате жёсткой посадки погибли четыре человека, ещё 17 пострадали. Военная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.