Врачи выписали ещё двоих пострадавших в авиакатастрофе в Кузбассе

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Медики выписали из больницы ещё двоих пострадавших при крушении самолёта L-410 в Кемеровской области.
Врачи выписали ещё двоих пострадавших в авиакатастрофе в Кузбассе
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.

«Двоих выписали сегодня, осталось три в реанимации и четыре в общем (отделении. — RT), — сказал он.

В понедельник, 28 июня, из медучреждений Кузбасса были выписаны три человека

Крушение самолёта, на борту которого находились спортсмены-парашютисты, произошло в Кемеровской области. В результате жёсткой посадки погибли четыре человека, ещё 17 пострадали. Военная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

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