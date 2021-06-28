В Кузбассе выписали троих пострадавших при крушении самолёта L-410

Врачи выписали ещё троих пострадавших при крушении самолёта L-410 в районе села Журавлёво в Промышленновском районе Кемеровской области.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

«Троих сегодня выписали: одного из Кемерова и двоих из Ленинска-Кузнецкого», — подтвердил собеседник издания.

На данный момент в Центре охраны здоровья шахтёров проходят лечение ещё девять пострадавших.

Трагедия произошла в Кемеровской области, на борту были спортсмены-парашютисты. В результате падения самолёта погибли четыре человека, ещё 17 пострадали. Военная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.