Военная прокуратура начала проверку после крушения самолёта в Кузбассе
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Об этом на своём сайте сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
«Военной прокуратурой... в связи с падением 19 июня в районе аэродрома Танай города Кемерово самолёта L-410 ДОСААФ России, повлёкшим гибель и травмирование людей, с выездом на место авиапроисшествия проводится проверка», — говорится в заявлении.
Уточняется, что прокуроры будут проверять обеспечение безопасности полётов и подготовки к ним.
В ходе проверки также планируется установить причины и обстоятельства, способствовавшие крушению самолёта.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области потерпел крушение самолёт со спортсменами-парашютистами на борту.
По имеющимся данным, в результате происшествия погибли четыре человека, ещё 15 получили травмы. При этом уточняется, что четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести.