Военная прокуратура начала проверку после крушения самолёта в Кузбассе

Военная прокуратура организовала проверку по факту жёсткой посадки самолёта L-410 в Кузбассе, в результате чего, по имеющимся данным, погибли четыре человека.

Об этом на своём сайте сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

«Военной прокуратурой... в связи с падением 19 июня в районе аэродрома Танай города Кемерово самолёта L-410 ДОСААФ России, повлёкшим гибель и травмирование людей, с выездом на место авиапроисшествия проводится проверка», — говорится в заявлении.

Уточняется, что прокуроры будут проверять обеспечение безопасности полётов и подготовки к ним.

В ходе проверки также планируется установить причины и обстоятельства, способствовавшие крушению самолёта.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области потерпел крушение самолёт со спортсменами-парашютистами на борту.

По имеющимся данным, в результате происшествия погибли четыре человека, ещё 15 получили травмы. При этом уточняется, что четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести.