Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших при крушении L-410

Пресс-служба правительства Кемеровской области опровергла информацию о девяти погибших в результате жёсткой посадки самолёта L-410, уточнив, что погибли четыре человека.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Информация о девяти погибших не подтверждается», — заявили в правительстве региона.

Отмечается, что на борту самолёта находились 19 человек.

По информации на 14:25 местного времени (10:25 мск) 19 июня, в результате ЧП погибли четыре человека, ещё 15 получили травмы.

В том числе четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее руководитель регионального отделения ДОСААФ России по Кемеровской области Виктор Шемоханов заявлял о девяти погибших при крушении L-410 в Кузбассе.