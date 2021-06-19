Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших при крушении L-410
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«Информация о девяти погибших не подтверждается», — заявили в правительстве региона.
Отмечается, что на борту самолёта находились 19 человек.
По информации на 14:25 местного времени (10:25 мск) 19 июня, в результате ЧП погибли четыре человека, ещё 15 получили травмы.
В том числе четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести.
Ранее руководитель регионального отделения ДОСААФ России по Кемеровской области Виктор Шемоханов заявлял о девяти погибших при крушении L-410 в Кузбассе.