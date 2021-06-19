В Кемеровской области при крушении самолёта погибли четыре человека

В Кемеровской области потерпел крушение самолёт со спортсменами-парашютистами на борту, четверо погибли, восемь получили травмы.

«Четверо погибших, восемь ранены», — сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр. Отмечается, что самолёт L-410 взлетел с аэродрома Танай. Ранее в США при крушении самолёта погиб актёр Джозеф Лара.