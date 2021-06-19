В Кемеровской области при крушении самолёта погибли четыре человека
В Кемеровской области потерпел крушение самолёт со спортсменами-парашютистами на борту, четверо погибли, восемь получили травмы.
«Четверо погибших, восемь ранены», — сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Отмечается, что самолёт L-410 взлетел с аэродрома Танай.
Ранее в США при крушении самолёта погиб актёр Джозеф Лара.
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