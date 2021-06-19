В Кемеровской области сообщили о 17 пострадавших при крушении самолёта

По обновлённым данным, в результате крушения самолёта L-410 со спортсменами-парашютистами на борту не менее 17 человек получили травмы.

РИА Новости

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«По предварительным данным, 17 пострадавших», — приводит ТАСС сообщение Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Ранее сообщалось, что в Кемеровской области при крушении самолёта погибли четыре человека, восемь пострадали.