В Домодедове планируют отремонтировать две больницы

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В подмосковном Домодедове планируют отремонтировать две больницы за счёт средств регионального бюджета.
В Домодедове планируют отремонтировать две больницы
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова.

«Программа «Здравоохранение Подмосковья» существует, и она действует», — сказал Осипов.

Он отметил, что при выборе объектов для ремонта нужно выбирать приоритеты, чтобы равномерно развивать здравоохранение по всему региону.

«Министерство здравоохранения Подмосковья выбирает эти приоритеты и поэтапно осуществляет ремонты сначала объектов, которые находятся в худшем состоянии, и поэтапно идёт к объектам, которые в лучшем состоянии», — добавил Осипов.

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