В Домодедове планируют отремонтировать две больницы
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова.
«Программа «Здравоохранение Подмосковья» существует, и она действует», — сказал Осипов.
Он отметил, что при выборе объектов для ремонта нужно выбирать приоритеты, чтобы равномерно развивать здравоохранение по всему региону.
«Министерство здравоохранения Подмосковья выбирает эти приоритеты и поэтапно осуществляет ремонты сначала объектов, которые находятся в худшем состоянии, и поэтапно идёт к объектам, которые в лучшем состоянии», — добавил Осипов.
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