В Домодедове планируют отремонтировать две больницы

В подмосковном Домодедове планируют отремонтировать две больницы за счёт средств регионального бюджета.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова.

«Программа «Здравоохранение Подмосковья» существует, и она действует», — сказал Осипов.

Он отметил, что при выборе объектов для ремонта нужно выбирать приоритеты, чтобы равномерно развивать здравоохранение по всему региону.

«Министерство здравоохранения Подмосковья выбирает эти приоритеты и поэтапно осуществляет ремонты сначала объектов, которые находятся в худшем состоянии, и поэтапно идёт к объектам, которые в лучшем состоянии», — добавил Осипов.

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