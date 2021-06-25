В Курганской области медикам передали 25 новых машин скорой помощи

Медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи. Вручение прошло 25 июня на территории областного центра медицины катастроф.

Об этом сообщает информагентство URA.RU.

«Это очередная партия — 25 удлинённых автомобилей «Нива», и сейчас мы ждём более 20 «Соболей», — рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Он отметил, что ранее в регион поступило 29 машин LADA Largus. По словам Шумкова, всего в 2021 году регион получит 78 автомобилей неотложной помощи.

Губернатор также добавил, что в 2022 году поставка машин неотложной помощи будет продолжена.

Ранее ФАН сообщало, что больницы и поликлиники Москвы получат около 6 тыс. единиц нового оборудования до конца 2023 года.