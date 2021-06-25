В Курганской области медикам передали 25 новых машин скорой помощи

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Медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи. Вручение прошло 25 июня на территории областного центра медицины катастроф.
В Курганской области медикам передали 25 новых машин скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает информагентство URA.RU.

«Это очередная партия — 25 удлинённых автомобилей «Нива», и сейчас мы ждём более 20 «Соболей», — рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Он отметил, что ранее в регион поступило 29 машин LADA Largus. По словам Шумкова, всего в 2021 году регион получит 78 автомобилей неотложной помощи.

Губернатор также добавил, что в 2022 году поставка машин неотложной помощи будет продолжена.

Ранее ФАН сообщало, что больницы и поликлиники Москвы получат около 6 тыс. единиц нового оборудования до конца 2023 года.

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