Врач рассказал о способах профилактики тромбоза

Врач-флеболог Фёдор Шпаченко рассказал о способах профилактики тромбоза.

«Человеку необходимы активные телодвижения — спорт, прогулки и прочее. Если он сидит по 12 часов за рабочим столом — это предпосылка к возникновению варикозного расширения вен, застою венозной крови и тромбозу», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, есть и провоцирующие факторы, среди которых ожирение, диабет и другие.

Как отметил Шпаченко, симптомами тромбоза могут быть, например, увеличение объёма ног, отёк одной или двух конечностей.

«Осложнения тромбоза могут вызывать одышку, затруднённое дыхание», — добавил он.

Ранее пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Никишенков в беседе с телеканалом «360» назвал вакцинацию методом профилактики заболеваемости коронавирусом.