Пульмонолог назвал вакцинацию методом профилактики заболеваемости

Пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Никишенков назвал вакцинацию методом профилактики заболеваемости.

«Вакцинация — это как раз и есть метод профилактики заболеваемости. И как мы знаем, многие тяжёлые заболевания, такие как корь или полиомиелит, мы почти победили», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

При этом, по его словам, вакцинация не даёт 100%-ной гарантии, что человек не заболеет в будущем, но после прививки такой риск сокращается и болезнь может протекать менее тяжело.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.