Пульмонолог назвал вакцинацию методом профилактики заболеваемости

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Пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Никишенков назвал вакцинацию методом профилактики заболеваемости.
Пульмонолог назвал вакцинацию методом профилактики заболеваемости
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Вакцинация — это как раз и есть метод профилактики заболеваемости. И как мы знаем, многие тяжёлые заболевания, такие как корь или полиомиелит, мы почти победили», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

При этом, по его словам, вакцинация не даёт 100%-ной гарантии, что человек не заболеет в будущем, но после прививки такой риск сокращается и болезнь может протекать менее тяжело.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.

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