Иммунолог рассказала, можно ли прививаться от COVID-19 в жару

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Не стоит перенапрягаться, злоупотреблять алкоголем даже по истечении трёх дней, предписанных медиками после прививки. Многие пациенты с вегетососудистой дистонией могут почувствовать недомогание. Однако это связано не с вакцинацией, а с жарой, которую такие люди плохо переносят», — сказала Логина.

Однако сделавшим прививку стоит временно избегать прямых солнечных лучей, как, впрочем, и переохлаждения, уточнила она.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.