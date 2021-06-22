Иммунолог рассказала, можно ли прививаться от COVID-19 в жару

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.
Иммунолог рассказала, можно ли прививаться от COVID-19 в жару
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Не стоит перенапрягаться, злоупотреблять алкоголем даже по истечении трёх дней, предписанных медиками после прививки. Многие пациенты с вегетососудистой дистонией могут почувствовать недомогание. Однако это связано не с вакцинацией, а с жарой, которую такие люди плохо переносят», — сказала Логина.

Однако сделавшим прививку стоит временно избегать прямых солнечных лучей, как, впрочем, и переохлаждения, уточнила она.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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