Опубликовано видео пролёта Су-24М над британским эсминцем в Чёрном море

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Министерство обороны России опубликовало видео пролёта самолёта Су-24М и беспилотника над британским эсминцем Defender, который нарушил государственную границу в Чёрном море.
Опубликовано видео пролёта Су-24М над британским эсминцем в Чёрном море
  • РИА Новости

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец УРО ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

После этого атташе по вопросам обороны при посольстве Британии был вызван в Минобороны России. Действия британского эсминца в России расценили как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Посол Британии в России будет вызван в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом.

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