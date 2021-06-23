Кардиолог объяснил необходимость вакцинации от COVID-19

Кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, профессор, член-корреспондент РАН доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили объяснил необходимость вакцинации от COVID-19.

«Проблема в том, что мы не можем предсказать, у какого человека COVID-19 будет протекать легко, а у кого — тяжело. Люди думают, что раз 80% переносят COVID-19 легко или вообще бессимптомно, то значит, достаточно быть молодым, здоровым и не иметь вредных привычек, для того чтобы не бояться этого заболевания», — цитирует эксперта kp.ru.

Однако, по словам Мацкеплишвили, нельзя уповать на свой молодой возраст и иммунитет.

Как пояснил специалист, коронавирус непредсказуем, а вакцинация в некоторой степени делает его предсказуемым для каждого конкретного человека.

Со своей стороны, ЛОР высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor отметил, что есть ситуации, когда к вакцинации нужно подходить осторожно, ведь любая прививка на время снижает иммунитет.

«Например, при заболеваниях крови, полиорганной недостаточности нужно с осторожностью вакцинироваться. И если человек только перенёс какое-то простудное, респираторное заболевание и иммунитет ещё не набрал силу», — уточнил он.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.