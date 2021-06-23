Врач-инфекционист рассказал о мутациях COVID-19 при отказе от вакцины

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что низкие темпы вакцинации российского населения могут привести к сильным мутациям коронавирусной инфекции.

«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут «работать», — цитирует РИА Новости заявление Позднякова.

Он добавил, что такое развитие возможно в случае, если среди населения не будет достаточного количества вакцинированных или переболевших.

Врач также сообщил, что на данный момент нет резона полагать, что какая-то из известных мутаций может существенно повлиять на эффективность вакцины.

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