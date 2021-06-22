Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался об индийском штамме коронавируса.

Он сообщил, что «мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками».

«Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее Гинцбург заявлял, что индийский штамм COVID-19 быстро переходит от лёгкой формы к тяжёлым последствиям.

Согласно данным на 21 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 334 204.

В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.