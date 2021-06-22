Москалькова рассказала о жалобах непривившихся россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получает обращения о дискриминации от граждан, которые не привились от коронавируса.

«Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция», — сказала омбудсмен в эфире радио «Вести FM».

Она считает, что «идея сама по себе правильная — оградить общество», однако, механизмы, которыми она реализуется, порождают «массовый психоз, боязнь».

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде регионов России для отдельных категорий граждан из-за резкого роста числа инфицированных. Так, работодатели Москвы и области обязаны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что обязательная иммунизация определённых категорий населения является привычным инструментом для преодоления различных инфекций. По её словам, в первую очередь это касается тех, кто связан с постоянным контактом с людьми.

В Кремле подчёркивали, что власти не рассматривают возможность тотальной вакцинации всего населения, а позиция глав субъектов обусловлена ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян принять участие в кампании по вакцинации, чтобы вместе преодолеть эпидемию.