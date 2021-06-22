Путин: День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений

День памяти и скорби по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений, заявил президент России Владимир Путин после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

«Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений. Накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей», — сказал глава государства.

Как отметил президент, «те страшные годы буквально впечатаны в нашу память».

«Врагу было мало завладеть чужой землёй. Он пришёл, чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история. Сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы. Какие зверства они чинили над мирным населением, стариками, женщинами, детьми. Ответом ненавистному, лютому злу стало духовное единство, сплочённость, массовый героизм советского народа», — сказал Путин.

9 мая во время парада Победы российский президент подчеркнул, что Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.

Он напомнил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей.

В марте СК решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал выработать единые позиции признания и закрепления факта геноцида советского народа.