Быстрыкин призвал закрепить факт геноцида народов СССР в годы войны

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Я думаю, что одной из политических, правовых, нравственных задач нашего форума является консолидация наших усилий в выработке единых позиций признания и сегодняшнего закрепления факта геноцида советского народа», — приводит ТАСС его слова на форуме, посвящённом 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

Бастрыкин отметил, что закреплённые в уставе Нюрнбергского трибунала принципы и идеи имеют на сегодняшний день «животрепещущее и практическое значение».

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов призвал закрепить в законодательстве запрет на реабилитацию и пропаганду нацизма, а также вопрос увековечения памяти мирного населения СССР, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.