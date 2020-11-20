Быстрыкин призвал закрепить факт геноцида народов СССР в годы войны

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Быстрыкин призвал закрепить факт геноцида народов СССР в годы войны
  • © sledcom.ru

«Я думаю, что одной из политических, правовых, нравственных задач нашего форума является консолидация наших усилий в выработке единых позиций признания и сегодняшнего закрепления факта геноцида советского народа», — приводит ТАСС его слова на форуме, посвящённом 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

Бастрыкин отметил, что закреплённые в уставе Нюрнбергского трибунала принципы и идеи имеют на сегодняшний день «животрепещущее и практическое значение».

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов призвал закрепить в законодательстве запрет на реабилитацию и пропаганду нацизма, а также вопрос увековечения памяти мирного населения СССР, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить