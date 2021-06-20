Путин анонсировал введение новой модели оплаты труда медработников

Президент России Владимир Путин заявил о внедрении в России единого базового оклада для всех работников здравоохранения.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого ... прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок» — заявил Путин в ходе своего обращения к медикам в их профессиональный праздник.

Он отметил, что эта современная модель оплаты труда обязательно будет внедрена и отлажена в диалоге с медицинскими работниками.

Ранее Путин поздравил врачей с профессиональным праздником.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, также поздравил медицинских работников.