Путин анонсировал введение новой модели оплаты труда медработников

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о внедрении в России единого базового оклада для всех работников здравоохранения.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого ... прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок» — заявил Путин в ходе своего обращения к медикам в их профессиональный праздник.

Он отметил, что эта современная модель оплаты труда обязательно будет внедрена и отлажена в диалоге с медицинскими работниками.

Ранее Путин поздравил врачей с профессиональным праздником.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, также поздравил медицинских работников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить