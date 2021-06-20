Мурашко поздравил врачей с Днём медицинского работника

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

«Поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днём медицинского работника!», — передаёт поздравление Мурашко пресс-служба Министерства здравоохранения.

Он также выразил благодарность врачам за преданное служение благородному делу и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

«Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу», — заявил глава Минздрава.

Мурашко отметил, что максимальная отдача каждого медработника позволила спасти уже миллионы жизней.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил врачей с их профессиональным праздником.

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