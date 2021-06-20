Путин поздравил врачей с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

«Для нас, для всех граждан России, это прежде всего возможность сказать самые тёплые сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии — лечить людей, защищать самое ценное — жизнь и здоровье человека», — заявил Путин.

Он добавил, что такое призвание требует милосердия и отзывчивости, мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других.

«Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Её ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и «красных зонах» больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи», — сказал президент.

В своём обращении он обратил внимание, что в сложившейся ситуации профессионально и надёжно продолжают работать все звенья российского здравоохранения.

«Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центр и негосударственных организаций здравоохранения», — заключил российский лидер.

Ранее Путин похвалил молодых медиков за самоотверженность в период пандемии.

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