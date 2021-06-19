Путин похвалил молодых медиков за самоотверженность в период пандемии

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Молодые медработники проявили самоотверженность, трудясь в условиях пандемии COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на съезде «Единой России».
Путин похвалил молодых медиков за самоотверженность в период пандемии
  • РИА Новости

«Все мы видим, как в сложнейших условиях, в сложнейший период эпидемии достойно проявляют себя молодые люди на всех участках: на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении. Врачи, медсёстры, которые совсем недавно — молодые совсем люди — получили диплом, студенты медвузов, колледжей работают так же самостоятельно и самоотверженно, как их старшие коллеги», — приводит его слова ТАСС.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее заверил общественность в том, что в стране есть хорошо подготовленные учёные, представляющие собой армию «охотников на микробов».

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