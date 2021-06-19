Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Аналитики выяснили, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в 2021 году. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» есть в распоряжении RT.

В среднем жители России хотели бы зарабатывать 131,6 тыс. рублей в месяц.

При этом мужчины хотели бы зарплату в размере 144,3 тыс. рублей в месяц, а женщины — 107 тыс. рублей.

В исследовании также отмечается, что, несмотря на более низкий желаемый доход, уровень счастья женщин в России выше, чем уровень счастья мужчин.

Так, по 14% мужчин и женщин оценили свой уровень счастья на пять баллов. При этом женщин, которые оценили счастье на четыре балла, больше, чем мужчин: 24% против 18% соответственно.

Треть женщин (33%) и мужчин (32%) оценивают счастье на среднем уровне (три балла). Мужчин, которые оценивают счастье на двойку, больше: 16% против 14% среди женщин. Совсем несчастными себя чувствуют 15% опрошенных среди женщин и 20% — среди мужчин.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.