Названы регионы России с самыми высокими среднемесячными зарплатами в начале года

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Александра Самсоненко
Самая высокая средняя зарплата за январь — февраль 2021 года была зарегистрирована на Чукотке (122,9 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Названы регионы России с самыми высокими среднемесячными зарплатами в начале года
  • РИА Новости

На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (108,4 тыс. рублей). Далее идут Москва (99,5 тыс. рублей), Магаданская область (98,6 тыс. рублей) и Сахалинская область (93,4 тыс. рублей).

Также в десятку регионов с самыми высокими среднемесячными зарплатами попали Ненецкий автономный округ (90 тыс. рублей), Камчатский край (81 тыс. рублей), Тюменская область с автономными округами (75,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО (74,8 тыс. рублей) и Якутия (73,2 тыс. рублей).

Самые низкие средние зарплаты за первые два месяца 2021 года зафиксированы в Ивановской области (27,6 тыс. рублей), Дагестане (28,7 тыс. рублей), Чечне (28,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тыс. рублей) и Алтайском крае (29 тыс. рублей).

Кроме того, относительно невысокая среднемесячная заработная плата отмечается в Тамбовской области (29,1 тыс. рублей), Северной Осетии (29,7 тыс. рублей), Ингушетии (30 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (30,1 тыс. рублей) и Мордовии (30,3 тыс. рублей).

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 173 тыс. рублей в месяц.

Подробнее — в материале RT.

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