Россияне назвали необходимый для счастья ежемесячный доход
«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. рублей ежемесячно», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что желаемый доход у мужчин в среднем составляет 192 тыс. рублей, в то время как женщины оценили его в 155 тыс. рублей.
«Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. рублей в месяц», — рассказали исследователи.