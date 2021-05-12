Россияне назвали необходимый для счастья ежемесячный доход

В среднем 173 тыс. рублей в месяц требуется россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. рублей ежемесячно», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что желаемый доход у мужчин в среднем составляет 192 тыс. рублей, в то время как женщины оценили его в 155 тыс. рублей.

«Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. рублей в месяц», — рассказали исследователи.