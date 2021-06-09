Россияне рассказали, что делает их счастливыми

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Согласно результатам опроса, проведённого сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении RT), ключевыми факторами для счастья россияне считают достойный заработок, хорошие условия жизни и крепкую семью.
Россияне рассказали, что делает их счастливыми
  • Pixabay

Так, достойный заработок выбрали 57% опрошенных, хорошие условия жизни — 53%, крепкую семью — 52% респондентов.

45% участников исследования отметили, что их делают счастливыми успехи детей, а для 43% опрошенных одним из факторов счастья является любимая работа.

Треть жителей России рассказали, что чувствуют счастье благодаря своим хобби и увлечениям, а 32% — благодаря хорошему партнёру в отношениях.

Ещё 27% респондентов радует хорошая погода, 26% — преданные друзья, а 24% — наличие свободного времени. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали в качестве факторов счастья мир во всём мире, здоровье и отпуск.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 173 тыс. рублей в месяц.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить