Назван желаемый размер зарплаты для мужчин и женщин в России

Сервис «Работа.ру» выяснил, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в 2021 году.

В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 тыс. рублей, а женщины выразили желание получать 120 тыс. рублей.

В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в размере 198 тыс. рублей, а женщины — 129 тыс. рублей.

Всего в опросе приняли участие 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году в среднем хотели бы получать зарплату в размере 158 тыс. рублей.