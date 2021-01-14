Назван желаемый размер зарплаты для мужчин и женщин в России
- РИА Новости
В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 тыс. рублей, а женщины выразили желание получать 120 тыс. рублей.
В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в размере 198 тыс. рублей, а женщины — 129 тыс. рублей.
Всего в опросе приняли участие 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году в среднем хотели бы получать зарплату в размере 158 тыс. рублей.