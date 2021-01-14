Назван желаемый размер зарплаты для мужчин и женщин в России

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Александра Самсоненко
Сервис «Работа.ру» выяснил, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в 2021 году.
Назван желаемый размер зарплаты для мужчин и женщин в России
  • РИА Новости

В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 тыс. рублей, а женщины выразили желание получать 120 тыс. рублей.

В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в размере 198 тыс. рублей, а женщины — 129 тыс. рублей.

Всего в опросе приняли участие 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что россияне в 2021 году в среднем хотели бы получать зарплату в размере 158 тыс. рублей.

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