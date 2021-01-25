Россияне рассказали, сколько в месяц им нужно денег для счастья

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Анастасия Румянцева
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали, сколько в месяц им нужно денег для счастья
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Отмечается, что в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тыс. и 146 тыс. рублей соответственно.

При этом, по данным исследования, самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей — 220 тыс. рублей. 

На втором месте — Владивосток (200 тыс. рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей).

Аналитики также рассказали, что среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. рублей. В Челябинске эта сумма составляет 175 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске — 170 тыс. рублей. 

Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тыс. рублей. Жителям Кирова необходимо 132 тыс. рублей, в Пензе респонденты назвали сумму 136 тыс. рублей, а в Ульяновске и в Барнауле — 138 тыс. рублей. 

В опросе приняли участие 22 тыс. респондентов из всех округов России.

Ранее аналитики выяснили, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в 2021 году.

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