Число погибших при ЧП в коллекторе под Таганрогом возросло до 12

Короткая ссылка
Одна из пострадавших в результате утечки газа во время работ на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области сотрудников МУП «Водоканал» скончалась в реанимации, не выходя из комы, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Число погибших при ЧП в коллекторе под Таганрогом возросло до 12
  • РИА Новости

«Сегодня ночью, к сожалению, пациентка умерла», — цитирует представителя мэрии ТАСС.

У пациентки усилилась дыхательная недостаточность, в результате чего произошла остановка кровообращения.

Ранее главному инженеру таганрогского водоканала предъявили обвинение по делу о гибели рабочих в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Ростовской области.

21 мая на очистных сооружениях канализации в посёлке Дмитриадовка под Таганрогом на насосной станции сырого осадка произошла аварийная ситуация, в результате которой от отравления газом скончались десять рабочих и ещё восемь пострадали. Позднее ещё один человек умер в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

По данным властей, основная причина происшествия — несоблюдение техники безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить