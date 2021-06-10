Число погибших при ЧП в коллекторе под Таганрогом возросло до 12
- РИА Новости
«Сегодня ночью, к сожалению, пациентка умерла», — цитирует представителя мэрии ТАСС.
У пациентки усилилась дыхательная недостаточность, в результате чего произошла остановка кровообращения.
Ранее главному инженеру таганрогского водоканала предъявили обвинение по делу о гибели рабочих в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Ростовской области.
21 мая на очистных сооружениях канализации в посёлке Дмитриадовка под Таганрогом на насосной станции сырого осадка произошла аварийная ситуация, в результате которой от отравления газом скончались десять рабочих и ещё восемь пострадали. Позднее ещё один человек умер в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.
По данным властей, основная причина происшествия — несоблюдение техники безопасности.