Инженеру водоканала предъявлено обвинение по делу о ЧП в Таганроге

Главному инженеру таганрогского водоканала Юрию Полякову предъявлено обвинение по делу о гибели 11 рабочих в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе Ростовской области.

«Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, сотрудники водоканала проводили работы по замене задвижки технического водопровода в помещении насосной станции на очистных сооружениях, в ходе выполнения которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор.

«В результате этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление выполнявших работы сотрудников... не использовавших средства индивидуальной защиты», — отметили в СК.

Поляков должен был контролировать соблюдение технических требований проекта производства работ, а также правил и норм по охране труда, однако он не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты.

Полякова арестовали до 20 июля.

11 сотрудников МУП «Водоканал» скончались в результате отравления во время проведения работ в коллекторе под Таганрогом.

СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным властей, основная причина происшествия — несоблюдение техники безопасности.