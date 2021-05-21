СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочих в Ростовской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после гибели рабочих при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области. 
СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочих в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 21 мая в ходе проведения работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области в результате отравления пострадали рабочие МУП «Управление «Водоканал» города Таганрога.

«Имеются погибшие.  В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается», — заявили в СК.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сотрудники СК осматривают место происшествия и изымают необходимую документацию в МУП «Управление «Водоканал» Таганрога.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что семь рабочих погибли в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе под Таганрогом.

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